Nächste Unterstützungen:

15.999-16.026

15.985

15.963

Nächste Widerstände:

16.115-16.144

16.166

16.182/16.183

Die Preiskurve dürfte nun die Barriere in Gestalt der Oberkante der Abwärtslücke vom 24. Mai bei 16.144 Punkten ansteuern. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde das aufgehellte Chartbild bestätigen mit der Perspektive eines neuerlichen Angriffs auf das Allzeithoch bei 16.332 Punkten. Zwischengeschaltete Widerstände liegen bei 16.166 Punkten, 16.182/16.183 Punkten, 16.232/16.242 Punkten und 16.290 Punkten. Die Bullen bleiben mit Blick auf das kurzfristige Chartbild in einer starken Position, solange die nächste Supportzone bei 15.999-16.026 Punkten nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darunter befinden sich weitere Unterstützungen bei 15.985 Punkten, 15.963 Punkten und 15.910 Punkten. Eine Verletzung der letztgenannten Marke würde das technische Kurzfrist-Bias nun deutlich eintrüben und den Bären den Vorteil in diesem Zeitfenster verschaffen.