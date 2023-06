Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) war vom im April 2022 bei 119,75 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein im September gesehenen 2-Jahres-Tief bei 51,00 EUR abgesackt. Die nachfolgende dynamische Rally beförderte sie bis zum Februar auf 103,15 EUR. Ausgehend von diesem 9-Monats-Hoch startete der Wert eine Korrekturphase. Dabei traf er am 31. Mai am 61,8%-Fibonacci-Retracement auf Support und formte eine bullishe Doji-Kerze. Nach einer schwungvollen Erholung über die steigende 200-Tage-Linie konsolidiert die Notierung derzeit am Widerstandscluster bestehend aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und der fallenden 50-Tage-Linie. Ein signifikanter Break über die aktuelle Hürde bei 80,29-81,88 EUR per Tagesschluss würde nun das mittelfristige Chartbild aufhellen und ein erstes prozyklisches Signal für ein mögliches Ende des Korrekturtrends liefern. Bestätigt würde eine Machtübernahme durch die Bullen in diesem Zeitfenster mit einem nachhaltigen Anstieg über die dann im Fokus stehende Widerstandsregion 86,12-89,24 EUR. Mit Blick auf die Unterseite bleibt die kurzfristige Ausgangslage für die Bullen günstig, solange die nächste Supportzone bei 76,84-77,85 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter müsste hingegen zunächst ein Schließen der Kurslücke bei 72,74-73,68 EUR und eventuell ein Wiedersehen mit dem Tief bei 70,74 EUR eingeplant werden.