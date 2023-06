Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen Aufschwung am Dienstag fort. Stützend wirkten vor allem fallende Inflationsraten in den USA und Deutschland. Daneben hofften Anleger auf weitere Stimuli aus China, nachdem die PBoC Leitzinsen für Kredite aus der Standing Lending Facility sowie den Reverse-Repo-Satz mit siebentägiger Laufzeit senkte und weitere Schritte bei anderen Leitzinsen in Aussicht stellte. Der ZEW-Index konnte im Juni entgegen den Erwartungen zulegen. Für den DAX ging es in dieser Gemengelage um 0,83 Prozent nach oben auf ein Mehrwochenhoch bei 16.231 Punkten. MDAX und TecDAX kletterten um jeweils 0,61 Prozent. In den drei Indizes gab es 72 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,39 Punkte auf ein 19-Monats-Tief bei 14,30 Zählern. Die stärkste Sektorenzugewinne verbuchten Transport (+2,01%), Einzelhandel (+1,56%) und Technologie (+1,41%). Schwach tendierten lediglich die Sektoren Medien (-2,07%), Telekommunikation (-0,50%) und Versorger (-0,33%). Covestro stellte nachrichtenlos den DAX-Gewinner mit einem Plus von 2,83 Prozent, gefolgt von Zalando (+2,59%) und adidas (+2,35%). Das Indexschwergewicht Siemens zog begleitet von hohem Handelsvolumen um 2,29 Prozent an und brach damit nach mehrwöchiger Konsolidierung auf ein neues Allzeithoch aus. Vonovia büßte als Schlusslicht 1,70 Prozent ein.

An der Wall Street ging es mit dem Dow Jones Industrial um 0,43 Prozent nach oben auf ein Mehrmonatshoch bei 34.212 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gewann 0,79 Prozent auf ein Jahreshoch bei 14.901 Zähler hinzu. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 81 Prozent. 137 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich acht Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete vor der heutigen Fed-Leitzinsentscheidung gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,35 Prozent auf 1,0795 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um elf Basispunkte auf ein Mehrmonatshoch bei 3,84 Prozent. Gold verbilligte sich hiervon belastet an der Comex um 0,66 Prozent auf 1.957 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich mit der Spekulation auf fiskalische und geldpolitische Stimuli in China um 3,04 Prozent auf 69,16 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,37 Prozent fester bei 168,04 Punkten. Der japanische Nikkei 225 setzte seine Phase relativer Stärke mit einem Plus von 1,47 Prozent fort. Gegen den Trend neigten der koreanische Kospi (-0,74%) und der Hang Seng Index (-0,53%) in Hongkong zur Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.218) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und die anschließende Pressekonferenz. Von der Makroseite sind daneben die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone und die Erzeugerpreise in den USA relevant. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Heidelberger Druckmaschinen.