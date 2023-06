Diese Analyse wurde am 15.06.2023 um 07:35 Uhr erstellt.

Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der sie bis auf ein im vergangenen Oktober gesehenes 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR zurückführte. Ausgehend von der dort befindlichen Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011 bei 19,60 EUR) initiierte das Papier eine dynamische Erholungsrally bis auf 29,71 EUR, gefolgt von einem Rücksetzer bis auf 23,29 EUR. Dort bildete das 61,8%-Fibonacci-Retracement im März den Ausgangspunkt für den laufenden zweiten Aufwärtsimpuls. Zuletzt vollzog der Wert eine deutliche Abwärtskorrektur dieses Kursschubes. Im gestrigen Handel formte er dabei eine Bullish-Harami-Kerze auf der Kreuzunterstützung bestehend aus der mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie. Solange sich der Kurs per Tagesschluss oberhalb von 25,05-25,34 EUR behaupten kann, sind die Aussichten auf eine Erholungsbewegung gut. Ein erstes prozyklisches Indiz für eine Wiederaufnahme der mittelfristigen Rally entstünde mit einem nachhaltigen Anstieg über die nächste Hürde bei 26,16-26,45 EUR. Im preislichen Fokus stünde dann die kritische Widerstandszone bei 28,81-30,35 EUR. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch darüber, würde sich auch das übergeordnete Chartbild signifikant aufhellen. Fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 32,00-33,64 EUR würden im Erfolgsfall wahrscheinlich. Eine signifikante Verletzung des Reaktionstiefs bei 24,71 EUR wäre nun bearish mit Abwärtsrisiken in Richtung 23,29 EUR.