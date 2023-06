Nächste Unterstützungen:

16.282

16.223

16.088-16.115

Nächste Widerstände:

16.332/16.336

16.396

16.478-16.605

Ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite liegt daher noch nicht vor. Das ganz kurzfristige technische Bias ist zur heutigen Eröffnung neutral. Angesichts der überkauften Indikatoren auf Basis des Stundencharts sollte eine Ausdehnung der Verschnaufpause eingeplant werden. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 16.282 Punkten und 16.223 Punkten. Darunter wäre ein deutlicherer Pullback in Richtung 16.088-16.115 Punkte zu favorisieren. Mit einem Break über die aktuelle Hürde bei 16.332/16.336 Punkten per Stundenschluss würde der Bereich 16.396 Punkte als nächstes Ziel aktiviert und der übergeordnete Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt. Darüber befinden sich nächste potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 16.478-16.605 Punkten, 16.696 Punkten und 16.766 Punkten.