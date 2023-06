Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der letzte mittelfristige Kursschub beförderte sie vom im vergangenen September gesehenen Korrekturtief bei 18,98 EUR bis auf ein im April verbuchtes Rekordhoch bei 37,54 EUR. Seither befindet sich der Anteilsschein im Korrekturmodus und versucht sich aktuell oberhalb des bedeutenden Supportclusters bei 26,07-27,12 EUR zu stabilisieren, wo unter anderem die steigende 200-Tage-Linie sowie die primäre Aufwärtstrendlinie verlaufen. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich die Notierung der korrektiven Abwärtstrendliniebei derzeit 28,90 EUR gegenüber. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde ein erstes Indiz für eine mögliche Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends liefern. Weitere Hinweise für dieses Szenario entstünden mit einem Break über die nächsten Hürden bei 30,25-30,48 EUR und 31,33/32,12 EUR. Bestätigt würde die Rückkehr der Bullen oberhalb von 32,86 EUR mit nächsten Zielen bei 35,10 EUR und 37,54 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der aktuellen Unterstützungszone per Tagesschluss würde hingegen das technische Bild deutlicher eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23,36-24,50 EUR.