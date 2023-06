Nächste Unterstützungen:

16.166-16.196

16.127-16.140

16.088-16.115

Nächste Widerstände:

16.290

16.332/16.336

16.396

Auf Basis des Tagescharts entstand eine Kerze mit ausgeprägter Lunte. Dies signalisiert Kaufinteresse unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es weiterhin eines nachhaltigen Anstiegs über die in Rufweite befindliche Barriere bei 16.332/16.336 Punkten idealerweise per Tagesschluss, um ein prozyklisches Anschlusskaufsignal in allen Zeitebenen auszulösen. Potenzielle nächste Hürden und Ziele liegen im Erfolgsfall bei 16.396 Punkten, 16.442 Punkten, 16.478-16.605 Punkten, 16.696 Punkten und 16.766 Punkten. Unterstützt ist der Index heute bei 16.166-16.196 Punkten. Darunter würde eine Ausdehnung der laufenden Verschnaufpause unterhalb des Rekordhochs indiziert. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten dann 16.127-16.140 Punkte, 16.088-16.115 Punkte und 15.999-16.046 Punkte. Eine nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone per Tagesschluss, würde das kurzfristige Chartbild deutlich eintrüben.