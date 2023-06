Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 95,78 EUR im Januar 2018 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den Tiefpunkt der Baisse sah sie im März 2020 bei 23,54 EUR. Ausgehend von diesem Rekordtief, startete eine ein Jahr andauernde Zwischenhausse, die bis auf 63,24 EUR hinaufführte. Seither weist der übergeordnete Trend wieder abwärts. Am 29. September 2022 etablierte eine bullishe Hammer-Kerze einen Boden, der den Ausgangspunkt für eine dynamische Rally vom Verlaufstief bei 27,69 EUR bis auf ein Rallyhoch bei 44,10 EUR bildete. Im Rahmen der anschließenden Korrekturphase konnte sich das Papier mehrfach um Dunstkreis der überwundenen und mittlerweile nordwärts weisenden 200-Tage-Linie stabilisieren. Zuletzt starteten die Bullen eine Attacke und knackten die Eindämmungslinie vom im Februar verzeichneten Rallyhoch. Nach einem Pullback an die Linie am Donnerstag zog der Anteilsschein am Freitag auf ein 3-Monats-Hoch an. Damit rückt perspektivisch die zentrale Widerstandsregion bei aktuell 44,10-45,76 EUR als potenzielle Zielregion in den Fokus. Deren nachhaltige Überwindung würde das langfristige Chartbild signifikant aufhellen und weiteres Kurspotenzial in Richtung zunächst 49,30-50,86 EUR eröffnen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine breite nächste Supportzone bei 38,51-40,76 EUR. Solange diese per Tagesschluss verteidigt werden kann, verfügen die Bullen über den charttechnischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster. Unmittelbar bearish würde es erst im Falle einer Verletzung der Unterstützungsregion 35,11-35,86 EUR.