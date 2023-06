Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenausklang weiter aufwärts. Weder der große Verfall an den Terminmärkten noch veröffentlichte Konjunkturdaten wirkten sich nennenswert auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 0,41 Prozent fester bei 16.358 Punkten. MDAX und TecDAX gewannen 0,55 respektive 0,63 Prozent hinzu. In den drei genannten Indizes gab es 65 Kursgewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+2,16%) die Nase vorne, gefolgt von Versorgern (+1,69%) und Finanzdienstleistern (+1,51%). Schwach präsentierten sich hingegen vor allem die Sektoren Technologie (-1,43%), Chemie (-0,42%) und Banken (-0,36%). Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,57 Punkte auf ein 41-Monats-Tief bei 12,71 Zählern ab. An der DAX-Spitze haussierte Rheinmetall um 4,93 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf positive Aussagen des CEO Pappberger zum Auftragseingang. Dahinter waren Sartorius (+3,53%) und Sartorius (+2,92%) stark gesucht. Infineon hielt mit einem Minus von 1,78 Prozent nachrichtenlos die rote DAX-Laterne.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,32 Prozent auf 34.299 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,67 Prozent auf 15.084 Zähler ein. 59 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 55 Prozent. 145 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 Tiefs gegenüber. EUR/USD handelte gegen Ende des New Yorker Handels wenig verändert bei 1,0942 USD. Stark unter Druck stand der Yen nach der Zinsentscheidung der Bank of Japan, die ihre Geldpolitik unverändert ließ. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um fünf Basispunkte auf 3,77 Prozent an. Gold notierte an der Comex nahezu unverändert bei 1.971 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 1,64 Prozent auf 71,78 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Belastend wirkte das Fehlen von Details zu erwarteten Maßnahmen in China zur Ankurbelung der Wirtschaft. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,76 Prozent tiefer bei 168,33 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,12 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.278) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den NAHB-Wohnungsmarktindex in den USA. In den USA findet heute feiertagsbedingt kein Aktien- und Anleihehandel Handel statt.