Nächste Unterstützungen:

16.290-16.336

16.166

16.088-16.115

Nächste Widerstände:

16.427/16.442

16.478-16.605

16.696

Somit gelang es dem Leitindex auch auf Tagesschluss- und Wochenschlussbasis neue Bestmarken zu erzielen. Der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen wurde bestätigt. Warnsignale liefern derweil die kurz- bis mittelfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren und die Saisonalität. Der MACD-Indikator auf Wochenbasis weist weiterhin ein Verkaufssignal auf. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten entsprechend zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Anstieg über 16.427/16.442 Punkte per Stundenschluss würde nächste potenzielle Ziele bei 16.478-16.605 Punkte und 16.696 Punkte in den Fokus rücken. Eine Verletzung des aktuellen Supports bei 16.290-16.336 Punkten per Stundenschluss würde derweil einen ersten preislichen Hinweis auf eine kurzfristige Verschnaufpause liefern. Nächste potenzielle Auffangbereiche lauten in diesem Fall 16.166 Punkte, 16.088-16.115 Punkte und 15.999-16.048 Punkte.