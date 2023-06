Die Aktie von Redcare Pharmacy NV (WKN: A2AR94) – ehemals Shop Apotheke Europe – hatte unterhalb des im Februar 2021 bei 249,00 EUR markierten Rekordhochs eine große Kopf-Schulter-Umkehrformation ausgebildet und mit dem Rutsch unter den Support bei rund 118 EUR im Dezember 2021 komplettiert. Der folgende Abverkauf schickte die Notierung zurück bis auf das Corona-Crash-Tief vom März 2020. Ausgehend vom dort am 3. November vergangenen Jahres bei 36,51 EUR verzeichneten Tief konnte der Wert einen dynamischen Erholungstrend etablieren. Mit dem am 7. Juni markierten Verlaufshoch (100,05 EUR) erreichte er die übergeordnet kritische Widerstandszone, die sich bis 105,25 EUR erstreckt. Seither befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Das kurzfristige Chartbild gestaltet sich neutral oberhalb des Supports bei 81,64 EUR und unterhalb des Widerstands bei 96,24 EUR. Ein Break über 96,24 EUR per Tagesschluss würde ein erstes Indiz für eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends liefern und für einen erneuten Vorstoß an die Barriere bei 100,05-105,25 EUR sprechen. Deren nachhaltige Überwindung würde schließlich den langfristigen Abwärtstrend brechen und nächste Hürden bei 117,68/117,70 EUR, 134,00 EUR und 165,70/167,83 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter 81,64 EUR per Tagesschluss würde derweil eine preisliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 75,78/75,90 EUR und 60,78-65,40 EUR signalisieren. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig verletzt wird, bestehen gute Aussichten auf einen nachfolgenden erneuten Angriff auf die übergeordnet kritische Barriere bei 100,05-105,25 EUR.