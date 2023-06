Der deutsche Aktienmarkt stand zum Wochenstart mit Gewinnmitnahmen unter Druck. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages aus. Das Handelsvolumen blieb entsprechend sehr dünn. Der DAX gab um 0,96 Prozent auf 16.201 Punkte nach. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 1,08 respektive 2,01 Prozent. In den drei Indizes gab es 19 Gewinner und 76 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Lediglich der Transportsektor (+0,03%) verzeichnete ein dünnes Plus. Schwächste Sektoren waren Chemie (-2,95%) und Pharma & HealthCare (-2,94%). MTU haussierte an der DAX-Spitze um 4,19 Prozent. Die Aktie des Triebwerkherstellers profitierte von der Anhebung der EBIT-Margenprognose für das Gesamtjahr. Charttechnisch übersprang der Anteilsschein die Abwärtstrendlinie vom April-Hoch sowie die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Beiersdorf rückte nach einem positiven Analystenkommentar um 0,50 Prozent vor. Sartorius brach als Schlusslicht im Leitindex um satte 14,88 Prozent ein. Die Aktie des Laborausrüsters litt unter einer Umsatzwarnung für das laufende Jahr, die mit einem anhaltenden Abbau von Lagerbeständen von Kunden begründet wurde. Merck sackte im Kielwasser um 6,20 Prozent ab. BASF büßte nach der Streichung einer Kaufempfehlung seitens der Analysten von HSBC 3,58 Prozent ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,83 Prozent tiefer bei 167,06 Punkten. Besonders unter Druck stand der HSI (-1,66%) in Hongkong. Gegen den Trend zeigte sich der australische ASX 200 (+0,90%) freundlich. Die chinesische Notenbank PBoC senkte die Leitzinsen für Bankkredite (LPR) mit 10 Basispunkten weniger deutlich als von einigen Experten erhofft. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.156) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise sowie die Baubeginne und Baugenehmigungen in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Fedex (nach US-Börsenschluss). Lanxess hatte gestern Abend aufgrund schwacher Nachfrage seine Jahresprognose deutlich gesenkt. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns dürfte schwach in den Handel starten.