Diese Analyse wurde am 20.06.2023 um 08:01 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich gestern von Beginn des Handels an südwärts. In der letzten Handelsstunde verbuchte er ein 2-Tages-Tief bei 16.190 Punkten. Mit 16.201 Punkten schloss er unterhalb der erst am Freitag überwundenen alten Rekordmarke vom 19. Mai (16.332).