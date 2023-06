Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) war vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch bis auf ein Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR eingebrochen. Hiervon ausgehend etablierte sie einen weiterhin intakten primären Aufwärtstrend. Zuletzt ging der Anteilsschein nach einem im April verbuchten 3-Jahres-Hoch bei 245,10 EUR in den Korrekturmodus über. Der am Montag gesehene Kurssprung über die korrektive Abwärtstrendlinie verschaffte den Bullen auch im kurzfristigen Zeitfenster wieder den charttechnischen Vorteil. Im Fokus als nächster potenzieller Ziel- und Widerstandsbereich steht nun die Barriere bei 245,10/245,49 EUR. Deren nachhaltige Überwindung würde den dominanten Bullenmarkt bestätigen mit möglichen nächsten Zielen und Hürden bei 252,00-256,45 EUR, 263,46/263,46 EUR und 271,50-274,80 EUR. Unterstützt ist die Notierung derzeit bei 227,50-231,20 EUR. Solange kein Tagesschluss darunter oder ein Intraday-Rutsch unter 224,30 EUR erfolgt, bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter entstünden hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 212,60-215,40 EUR. Die steigende 200-Tage-Linie als weiterer bedeutender Support verläuft aktuell bei 208,69 EUR.