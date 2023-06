Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte weiter abwärts. Der DAX schloss 0,55 Prozent tiefer bei 16.023 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,51 beziehungsweise 0,62 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 29 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX notierte 0,03 Punkte tiefer bei 14,25 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Konsumwerte (+1,40%) und Banken (+1,38%) die Nase vorne. Sehr schwach tendierten Transportwerte (-1,76%), Softwareaktien (-1,15%) und Technologietitel (-1,00%). An der DAX-Spitze sprang die adidas-Aktie nach einer Kaufempfehlung seitens der UBS um 4,27 Prozent nach oben. Covestro wurde weiter von Übernahmespekulationen getrieben und rückte an zweiter Stelle um 3,60 Prozent vor. Die rote DAX-Laterne hielt Merck mit einem Abschlag von 2,74 Prozent. Das Papier rutschte unter das Tief vom Juni 2022 auf ein 2-Jahres-Tief. Deutsche Post sackte nach schwachen Zahlen des Konkurrenten FedEx um 2,60 Prozent ab. Cancom haussierte nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Umfang von beinahe 10 Prozent des Kapitals an der Spitze des TecDAX um 4,18 Prozent.

Auch an der Wall Street ging es nach falkenhaften Kommentaren von Fed-Chef Jerome Powell im Rahmen seiner Anhörung zur Geldpolitik vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses abwärts. Der Dow Jones Industrial sank um 0,30 Prozent auf 33.952 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 1,35 Prozent nach unten auf 14.867 Zähler. An der NYSE gab es 1.509 Kursgewinner und 1.419 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent. Es gab 92 neue 52-Wochen-Hochs und 29 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. Lediglich der Yen schwächelte noch deutlicher und verbuchte gegenüber dem Euro ein 15-Jahres-Tief. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,64 Prozent auf ein Mehrwochenhoch bei 1,0989 USD. Der Bitcoin haussierte gegenüber dem US-Dollar um 6,97 Prozent auf ein 10-Wochen-Hoch bei 30.141 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,72 Prozent nach. Gold handelte an der Comex 0,14 Prozent schwächer bei 1.945 USD. Silber, Platin und Palladium büßten jeweils über 2 Prozent ein. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,99 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 72,61 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent fester bei 166,65 Punkten. Auffällige Schwäche zeigte der australische ASX 200. Die Börsen in Hongkong und China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.901) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und zum Verkauf bestehender Häuser. Die Bank of England steht mit ihrer Zinsentscheidung im Fokus. Die Konsensschätzung lautet auf eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent. Unternehmensseitig halten GFT Technologies und Scout24 ihre Hauptversammlungen ab.