Der Goldpreis hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 2.075 USD im August 2020 im langfristigen Chartbild eine breite Trading-Range oberhalb von 1.615 USD etabliert. Im Rahmen eines dritten Tests der oberen Begrenzung zeigte das Edelmetall am 4. Mai dieses Jahres einen Fehlausbruch bis auf ein intraday verbuchtes neues Allzeithoch bei 2.079 USD. Seit dieser Bullenfalle befindet sich die Notierung im Korrekturmodus. Zuletzt versuchte sie sich im Bereich der 100-Tage-Linie zu stabilisieren und bildete eine mehrwöchige Schiebezone aus. Im gestrigen Handel wurde diese Handelsspanne jedoch nach unten verlassen und somit ein bearishes Anschlusssignal generiert. Eine Ausdehnung der übergeordneten Abwärtskorrektur in Richtung 1.900/1.903 USD und 1.848-1.858 USD sollte eingeplant werden. Im letztgenannten Supportcluster befinden sich derzeit unter anderem die steigende 200-Tage-Linie sowie das 50%-Retracement der Impulswelle vom November-Tief. Kann sich der Kurs spätestens im Dunstkreis dieser Zone stabilisieren und nach oben drehen, bleiben die Gold-Bullen mittelfristig betrachtet in einer starken Position. Darunter wären hingegen weitere Abgaben in Richtung zunächst 1.793-1.805 USD zu favorisieren. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste charttechnische Barrieren bei 1.925 USD und 1.932-1.950 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die mittelfristig kritische Hürde bei 1.968-1.985 USD in den Fokus rücken. Deren Überwindung würde für einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung 2.049-2.079 USD sprechen. Die Saisonalität gestaltet sich laut Seasonax vom 23. Juni bis zum 20. Juli eher schwach, bevor eine bis zum 28. August anhaltende starke Periode startet.