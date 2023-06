Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte im Verlauf des mehrjährigen Abwärtstrends im April 2022 ein 10-Jahres-Tief bei 56,56 EUR verzeichnet. Darüber gelang die Ausbildung eines mehrmonatigen Bodens und die Etablierung eines Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Bei 78,84 EUR initiierte der Anteilsschein zuletzt im Dunstkreis des 50%-Retracements des Abschwungs vom Hoch aus dem Jahr 2021 eine mittelfristige Abwärtskorrektur. Die jüngsten Abgaben führten die Notierung dabei auf ein klassisches Korrekturziel einer dreiwelligen ABC-Korrektur (Rückkehrlinie des Trendkanals/100%-Projektion der ersten Korrekturwelle) zurück. Die dabei am Donnerstag mit dem Verlaufstief bei 71,18 EUR unterschrittene 100-Tage-Linie konnte am Freitag zurückerobert werden. Zugleich entstand auf Tagesbasis eine Bullish-Harami-Kerze. Solange sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb von 71,18 EUR halten kann, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere Kursavancen in der kurzen Frist. Erste prozyklische Signale für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends entstünden mit einem Anstieg über die Hürden bei aktuell 74,06-74,88 EUR und 76,06 EUR. Darüber wäre ein Vorstoß an die langfristig bedeutsame Widerstandszone 78,84-83,40 EUR zu erwarten, wo sich derzeit unter anderem auch die mehrjährige Abwärtstrendlinie befindet. Im Fall einer nachhaltigen Verletzung des aktuellen Supports bei 71,18 EUR würde hingegen zunächst eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 69,54/69,70 EUR und 68,18-68,50 EUR signalisiert. Darunter käme es schließlich zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.