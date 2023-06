Diese Analyse wurde am 26.06.2023 um 07:54 Uhr erstellt.

Der DAX setzte seinen kurzfristigen Abwärtstrend am Freitag den fünften Tag in Folge fort und verzeichnete am Nachmittag ein 3-Wochen-Tief bei 15.733 Punkten. Nach einer Erholung im späten Geschäft verabschiedete er sich bei 15.830 Punkten aus dem Handel.