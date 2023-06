Der deutsche Aktienmarkt zeigte zum Wochenstart trotz eines stärker als erwartet gefallenen ifo-Geschäftsklimas nur moderate Abgaben. Der DAX verlor 0,11 Prozent auf 15.813 Punkte. Der TecDAX büßte 0,62 Prozent ein. Gegen den Trend kletterte der MDAX der mittelgroßen Werte um 0,16 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 45 Gewinner und 52 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich die Waage. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,63 Punkte auf 16,03 Zähler nach oben. Stark gesucht waren die Sektoren Einzelhandel (+2,38%), Chemie (+1,25%) und Telekommunikation (+0,62%). Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Pharma & HealthCare (-1,09%), Software (-0,80%) und Transport (-0,54%). Zalando haussierte als stärkster DAX-Wert ohne Nachrichten um 1,88 Prozent. Rheinmetall verlor als Schlusslicht 4,18 Prozent. Der Wert litt unter einer globalen Branchenschwäche bei Rüstungswerten. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf eine geplante Friedenskonferenz für die Ukraine.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 0,04 Prozent schwächer bei 33.715 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,36 Prozent auf 14.689 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.953 Kursgewinner und 1.002 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 63 Prozent. Es gab 58 neue 52-Wochen-Hochs und 31 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels wenig verändert bei 1,0904 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zwei Basispunkte auf 3,72 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,17 Prozent auf 1.933 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,38 Prozent auf 69,42 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Deutliche Zugewinne waren an der Börse in Hongkong zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,31 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.884) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter, den Neubaubauverkäufen und dem Verbrauchervertrauensindex. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Walgreens Boots Alliance. Die Aktie der Hamborner Reit könnte unter der gestern Abend erfolgten Senkung der Prognose für den NAV leiden.