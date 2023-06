Die Aktie von Knorr-Bremse (KKN: KBX100) hatte im vergangenen September ein zyklisches Tief bei 42,31 EUR markiert und bewegt sich seither in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Unterhalb des im Februar bei 68,78 EUR verzeichneten Rallyhochs ging sie in den Korrekturmodus über und notierte ein Korrekturtief bei 55,90 EUR. Es folgte ein erneuter Aufschwung in Richtung Februar-Hoch und anschließend eine Seitwärtskorrektur oberhalb von 63,60 EUR. Im gestrigen Handel überwand der Wert die Eindämmungslinie vom Mai und stieg auf ein 5-Wochen-Hoch. Damit dürfte ein erneuter Angriff auf die Barriere bei 68,78 EUR anstehen. Deren nachhaltige Überwindung würde das übergeordnete Chartbild weiter aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 70,59-70,93 EUR, 71,79/72,28 EUR und 73,70-74,40 EUR. Die kurzfristige Ausgangslage bleibt bullish, solange der Support bei 65,50-66,52 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Unmittelbar bearish wäre nun eine nachhaltige Verletzung des Unterstützungsbereichs 63,60-63,80 EUR. In diesem Fall wäre ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 57,54 EUR einzuplanen.