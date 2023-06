Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Für eine verbesserte Stimmungslage sorgten mehrere besser als erwartet hereingekommene US-Konjunkturdaten. Der DAX stieg um 0,21 Prozent auf 15.847 Punkte und beendete damit eine sechs Tage andauernde Verlustserie. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,23 Prozent vor. Gegen den Trend büßte der TecDAX 1,17 Prozent ein. Er rutschte damit auf ein Mehrmonatstief und verletzte seine 200-Tage-Linie. In den drei genannten Indizes gab es 54 Gewinner und 42 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+3,47%) klar die Nase vorne, gefolgt von Banken (+1,89%) und Transportwerten (+1,44%). Schwach tendierten vor allem die Sektoren Pharma & HealthCare (-1,76%) und Technologie (-1,09%). Zalando haussierte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,39 Prozent. Sartorius hielt ebenfalls nachrichtenlos die rote Laterne im Leitindex mit einem Minus von 5,14 Prozent. Fresenius Medical Care (FMC) verlor als Schlusslicht im MDAX 5,47 Prozent. Hier belastete, dass die Erhöhung der Erstattung von Dialyse-Behandlungskosten im Rahmen von Medicare in den USA geringer als erwartet ausfiel. Die Aktie rutschte unter ihre 50-Tage-Linie auf ein 3-Wochen-Tief.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,63 Prozent auf 33.927 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,75 Prozent auf 14.946 Zähler. 70 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 79 Prozent. 107 neuen 52-Wochen-Hochs standen 32 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,52 Prozent höher bei 1,0962 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um fünf Basispunkte auf 3,77 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,52 Prozent auf 1.924 USD. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI sackte um 2,45 Prozent auf 67,67 USD ab.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent fester bei 163,83 Punkten. Besonders stark fiel das Plus beim australischen ASX nach niedriger als erwarteten Inflationsdaten sowie beim japanischen Nikkei 225 gestützt von einem schwächeren Yen aus. Gegen den Trend orientierte sich der chinesische CSI 300 abwärts. Der S&P Future notierte zuletzt. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.925) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator und die Daten zur Geldmenge M3 und Kreditvergabe in der Eurozone. Impulse könnten sich daneben vom geldpolitischen Symposium im portugiesischen Sintra ergeben, an dem unter anderem die Notenbank-Chefs Powell, Lagarde, Ueda und Bailey teilnehmen.