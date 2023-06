Die seit September vergangenen Jahres an der Börse notierte Aktie des Sportwagenbauers Porsche (WKN: PAG911) konnte ausgehend vom wenige Tage nach dem IPO verzeichneten Tief bei 81,00 EUR einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Mit Blick auf das Kursgeschehen seit Februar entwickelte sich eine Trading-Range zwischen 107,15 EUR und 120,80 EUR (Rekordhoch). Ein übergeordnetes Trendsignal entstünde mit einem nachhaltigen Ausbruch aus der Range. Zuletzt bewegte sich das Papier in den vergangenen Wochen vom oberen Ende der Spanne bis an deren unteren Begrenzung. Am nun erreichten Support formte die Aktie im gestrigen Handel eine Bullish-Harami-Kerze. Damit besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Stabilisierung oder weitergehende Erholungsbewegung im kurzfristigen Zeitfenster. Mögliche Erholungsziele und nächste Hürden lassen sich bei 110,23/110,45 EUR, 112,14 EUR, 113,00 EUR und 113,68-115,22 EUR ausmachen. Erst mit einem Anstieg über die massive letztgenannte Widerstandszone entstünde ein prozyklisches Signal für einen zeitnahen neuerlichen Vorstoß an das Allzeithoch. Ein signifikanter Rutsch unter 106,60-107,45 EUR per Tagesschluss wäre derweil bearish mit nächsten potenziellen Zielen bei 101,20-102,80 EUR, 97,05 EUR und 93,40 EUR.