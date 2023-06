Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) etablierte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen mehrjährigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR. Anschließend konnte der Anteilsschein einen primären Aufwärtstrend entwickeln, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom im Dezember 2021 gesehenen Reaktionstief bei 43,91 EUR konnte sich der Kurs bis auf ein am 13. April 2022 verbuchtes 2-Jahres-Hoch bei 67,99 EUR hinaufschrauben. Das Kursgeschehen seither kann als übergeordnete Seitwärtskorrektur oberhalb des im Oktober bei 46,70 EUR gesehenen Korrekturtiefs eingeordnet werden. Der laufende dreiwellige Rücksetzer vom Februar-Hoch (65,66 EUR) traf zur Wochenmitte auf ein bedeutendes Unterstützungscluster in Gestalt unter anderem der Aufwärtstrendlinie vom Tief im Oktober 2020 und der fallenden Unterstützungslinie entlang der Tiefpunkte der letzten Wochen. Vom Verlaufstief bei 49,47 EUR zeigte das Papier eine deutliche Gegenreaktion. Zuvor signalisierten die momentumbasierten Indikatoren mit bullishen Divergenzen im überverkauften Bereich einen Verlust an Abwärtsdynamik. Die Chance auf eine weitergehende Stabilisierung und Erholungsbewegung im Rahmen des mittelfristigen Abwärtstrends ist somit signifikant erhöht. Potenzielle nächste Barrieren und Erholungsziele befinden sich bei 51,11-51,62 EUR und 52,40/52,69 EUR. Zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst oberhalb der massiven Widerstandszone bei 53,42-54,95 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 49,47 EUR per Tagesschluss würde derweil das übergeordnete technische Bild deutlich eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 48,31 EUR und 46,70 EUR.