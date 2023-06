Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag bei auffällig geringen Umsätzen moderate Abgaben. Die deutsche Verbraucherpreisinflation im Juni ist einer ersten Schätzung nach erstmals seit Februar wieder angestiegen auf eine Jahresrate von 6,4 Prozent (Mai: +6,1%). Der DAX schloss 2 Punkte beziehungsweise 0,01 Prozent tiefer bei 15.947 Zählern. MDAX und TecDAX verloren 0,10 respektive 0,02 Prozent. In den drei Indizes gab es 39 Gewinner und 55 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog jedoch mit 54 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX gab um 0,11 Punkte auf ein 6-Tages-Tief bei 14,38 Zählern nach. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Technologiewerte (+1,63%), Banken (+1,47%) und Automobilwerte (+0,93%) stark gesucht. Am schwächsten präsentierten sich die Sektoren Medien (-0,73%), Finanzdienstleister (-0,66%) und Industrie (-0,56%). Porsche AG sprang trotz des Dividendenabschlags in Höhe von 1,01 EUR um 2,70 Prozent nach oben und belegte damit die DAX-Spitze. Ebenfalls fest im Markt lagen Commerzbank (+1,63%), Infineon (+1,57%), Deutsche Bank (+1,47%) und BMW (+1,06%). Die rote Laterne hielt Vonovia mit einem Minus von 2,58 Prozent. Deutlichere Abgaben sahen auch Covestro (-2,21%), Brenntag (-1,79%) und Siemens (-1,40%). Aixtron sprang als stärkster Wert im MDAX und TecDAX um 6,00 Prozent nach oben. In den drei Tagen zuvor hatte die Aktie jeweils erfolgreich die Unterstützung der steigenden 200-Tage-Linie getestet.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial nach starken Konjunkturdaten 0,80 Prozent fester bei 34.122 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 büßte derweil belastet von deutlich anziehenden Anleiherenditen 0,17 Prozent auf 14.940 Zähler ein. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 14 Basispunkte nach oben auf ein 3-Monats-Hoch bei 3,85 Prozent. Der US-Dollar war gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen gesucht. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,42 Prozent tiefer bei 1,0868 USD. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,33 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 1.916 USD. WTI-Öl verteuerte sich um 0,33 Prozent auf 69,81 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,25 Prozent tiefer bei 162,72 Punkten. Zugewinne verbuchten unter anderem der chinesische CSI 300 und der koreanische Kospi, während der japanische Nikkei 225 deutliche Schwäche zeigte. Im Fokus standen die offiziellen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) aus China für den Juni, die eine weitere Abschwächung des Wachstums in der zweitgrößten Volkswirtschaft signalisierten. Der PMI für das verarbeitende Gewerbe notierte wie erwartet bei 49,0 nach zuvor 48,8 Punkten und kam damit den dritten Monat in Folge unterhalb der 50-Punkte-Marke herein, unter der eine Kontraktion des Sektors indiziert wird. Der PMI für den Servicesektor fiel von zuvor 54,5 auf 53,2 Punkte und damit den dritten Monat in Folge ausgehend von einem im März verbuchten Mehrjahreshoch (58,2). Für den Composite-PMI ging es um 0,6 Punkte abwärts auf 52,3 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,10 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.990) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick zunächst vor allem auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem PCE-Preisindex, dem Chicagoer Einkaufsmanagerindex und dem Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan ergeben. Die Porsche Automobil Holding hält ihre Hauptversammlung ab. Nike (nachbörslich: -2,79%) konnte mit den gestern nach der Schlussglocke veröffentlichten Quartalszahlen umsatzseitig die Erwartungen übertreffen, enttäuschte jedoch beim Gewinn.