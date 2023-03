Diese Analyse wurde am 10.03.2023 um 07:43 Uhr erstellt.

Die Aktie der Hannover Rückversicherung (WKN: 840221) hatte im August 2022 eine bullishe Keilformation nach oben verlassen und damit ein mittelfristig relevantes Kaufsignal generiert. Bis auf ein am 5. Januar verbuchtes neues Rekordhoch bei 193,20 EUR schraubte sich der Wert hinauf. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke aus dem Jahr 2020 bei 192,80 EUR erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Der Anteilsschein befindet sich seither im Korrekturmodus. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen rutschte er im gestrigen Handel begleitet von hohem Volumen unter seine 100-Tage-Linie und formte eine lange bearishe Tageskerze. Die Abwärtskorrektur dürfte sich daher ausdehnen. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb von 175,10 EUR. Potenzielle nächste Ziele auf der Unterseite lauten 173,93 EUR und 172,26-172,65 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde das technische Bild weiter eintrüben mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 167,19-169,75 EUR und 162,05-164,25 EUR. Mit Blick auf die Oberseite bleibt das kurzfristige technische Bias bearish zu werten, solange kein Anstieg über die nächste Widerstandszone 180,00-183,61 EUR per Tagesschluss gelingt. Erste prozyklische bullishe Signale entstünden mit einem Break über 185,90 EUR sowie über die korrektive Abwärtstrendlinie bei derzeit 188,89 EUR.