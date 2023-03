Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Der DAX schloss einen Punkt höher bei 15.633 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte fiel um 1,29 Prozent. Für den TecDAX ging es hingegen um 0,40 Prozent aufwärts. In den drei Indizes gab es 31 Gewinner und 66 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 76 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW gab um 0,19 Punkte auf ein Mehrwochentief bei 17,42 Zählern nach. Stärkste Sektoren waren Konsum (+1,21%), Transport (+0,69%) und Technologie (-0,52%). Die deutlichsten Verluste auf Sektorenebene waren bei Einzelhandelswerten (-2,17%) und Finanzdienstleistern (-1,92%) zu beobachten. Gemieden wurden vor allem Immobilienwerte nachdem LEG Immobilien (-11,44%) die Streichung der Dividende verkündet hatte. Vonovia sackte als Schlusslicht im DAX um 5,12 Prozent ab. An der DAX-Spitze verbesserte sich adidas nachrichtenlos um 2,96. Geschäftszahlen gab es aus auch von Hannover Rück (-3,40%), Deutsche Post (+1,57%) und BMW (-1,42%).

An der Wall Street kam es nach einer freundlichen Eröffnung zum Abverkauf. Die SVP Financial Group (-60,41%), ein wichtiger Finanzierer im Silicon Valley hatte einen Milliardenverlust vermeldet und kündigte eine Aufstockung des Kapitals an. Der einflussreiche Investor Peter Thiel hatte im Zuge dessen geraten, Kapital abzuziehen. Die Furcht vor einem Bank-Run verstärkte die Branchen-Sorgen, die die Ankündigung der Einstellung des Betriebs der Krypotbank Silvergate Capital (- 42,16%) bereits angefacht hatte. Der KBW Bank Index brach in der Folge um 7,70 Prozent ein und verzeichnete damit den größten Tagesverlust seit Juni 2020. Der Dow Jones Industrial fiel um 1,66 Prozent auf ein Mehrmonatstief bei 32.255 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,80 Prozent nach unten auf 11.996 Zähler. 84 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 91 Prozent. Es gab 51 neue 52-Wochen-Hochs und 96 Tiefs. Am Devisenmarkt waren die sicheren Häfen Franken und Yen stark gesucht. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,31 Prozent höher bei 1,0577 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um fünf Basispunkte auf 3,93 Prozent. Die Rendite zweijähriger Papiere brach um 15 Basispunkte auf 4,90 Prozent ein. Gold handelte an der Comex mit einem Aufschlag von 0,90 Prozent bei 1.835 USD. WTI-Öl sank um 1,54 Prozent auf 75,48 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index fiel um mehr als 2 Prozent. Wie an der Wall Street standen vor allem Finanzwerte unter Druck. Die Bank of Japan ließ auf der letzten Sitzung unter Führung von Haruhiko Kuroda wie allgemein erwartet ihre Geldpolitik unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,82 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.392) ein Handelsstart deutlich im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten für Februar um 14.30 Uhr als Market-Mover. Daneben sind die deutschen Verbraucherpreisdaten und die Industrieproduktion in Großbritannien von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler Truck Holding. Bereits gestern Abend nach US-Börsenschluss lieferte der SAP-Konkurrent Oracle (nachbörslich: -3,79%) Quartalszahlen, die umsatzseitig enttäuschten.