Diese Analyse wurde am 06.03.2023 um 08:30 Uhr erstellt.

Die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) war nach dem Börsengang im Jahr 2020 bis auf ein im Januar 2021 markiertes Allzeithoch bei 34,48 EUR angestiegen. Anschließend drehte der übergeordnete Trend südwärts. Bis auf ein im Oktober 2022 verzeichnetes Allzeittief bei 10,25 EUR sackte der Wert ab. Im Rahmen einer unmittelbar darauf einsetzenden V-förmigen Erholungsrally überwand er alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien und die primäre Abwärtstrendlinie. Zuletzt konsolidierte der Anteilsschein diesen Aufschwung über mehrere Wochen am Widerstand des 38,2%-Fibonacci-Retracements seitwärts. Am Freitag gelang schließlich der Ausbruch auf der Oberseite auf ein 11-Monats-Hoch bei 19,92 EUR. Mögliche nächste Ziele und Hürden im hiermit bestätigten mittelfristigen Aufwärtstrend lassen sich bei 20,32/20,55 EUR, 21,03 EUR und 21,82-22,42 EUR ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite würde nun ein Rutsch unter den Support bei 19,12-19,31 EUR per Tagesschluss ein Indiz für eine zeitliche Ausdehnung der jüngsten Seitwärtstendenz liefern. Bestätigt würde dieses Szenario unterhalb von 18,61-18,67 EUR. Eine Verletzung des Supports bei 17,71 EUR würde schließlich für eine ausgeprägte Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 16,54 EUR und 15,57 EUR sprechen.