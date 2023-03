Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenausklang deutliche Zugewinne verzeichnen. Für gute Stimmung unter den Anlegern sorgten besser als erwartete Konjunkturdaten aus China und den USA. Zudem sanken die Erzeugerpreise in der Eurozone im Januar wesentlich deutlicher als von Experten prognostiziert. Der DAX legte um 1,64 Prozent auf 15.578 Punkte zu. Auf Wochensicht stand ein Plus von 2,42 Prozent zu Buche. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 1,66 und 1,36 Prozent. In den drei Indizes gab es 78 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei satten 94 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte um 1,26 Punkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 17,86 Zählern ab. Mit Blick auf die Sektorenperformance mussten lediglich Versicherungen (-0,11%) ein Minus hinnehmen. Am stärksten gesucht waren Automobilwerte (+4,34%), Einzelhandelswerte (+4,20%) und Transporttitel (+2,77%). Volkswagen haussierte an der DAX-Spitze um 10,56 Prozent nach oben. Grund für die Kursexplosion war eine optimistische Absatzprognose sowie eine besser als erwartete Margenprognose der Wolfsburger für das laufende Jahr.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 1,17 Prozent auf 33.391 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 2,04 Prozent auf 12.291 Zähler nach oben. 78 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 84 Prozent. 124 neuen 52-Wochen-Hochs standen 18 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,35 Prozent fester bei 1,0635 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um elf Basispunkte auf 3,97 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,77 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 1.855 USD. Für Rohöl der US-Sorte WTI ging es um 1,94 Prozent nach oben, ebenfalls auf ein 2-Wochen-Hoch bei 79,68 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,01 Prozent fester bei 162,79 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit den Börsen in Japan und Taiwan. Gegen den Trend orientierte sich der chinesische CSI 300 südwärts. Der Volkskongress in China verkündete ein Wachstumsziel für das laufende Jahr von vergleichsweise moderaten 5 Prozent (Vorjahresziel: 5,5%) für die zweitgrößte Volkswirtschaft. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,19 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.614) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf den Sentix-Konjunkturindex und die Daten zum Auftragseingang in der US-Industrie. Am Freitag nach Börsenschluss wurden Änderungen in der DAX-Familie bekannt gegeben. So ersetzt zum Handelsbeginn am 20. März Rheinmetall die Aktie von Fresenius Medical Care im Leitindex DAX.