Nächste Unterstützungen:

15.454-15.466

15.410/15.414

15.329

Nächste Widerstände:

15.634/15.659

15.737

15.797-15.853

Der Index konnte mit dem gesehenen Kursanstieg die Abwärtstrendlinie vom am 16. Februar markierten Zwischenhoch überwinden und an die flachere Abwärtstrendline vom am 9. Februar verbuchten Rallyhoch vorstoßen. An der übergeordneten Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends konsolidiert das deutsche Börsenbarometer seitwärts unterhalb des Februar-Hochs. Ein heutiger Test der oberen Begrenzung der Range erscheint plausibel. Die vorbörsliche Indikation lässt einen freundlichen Handelsstart erwarten. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die Hürde bei 15.634/15.659 Punkten per Tagesschluss entstünde ein Anschlusskaufsignal. Darüber befinden sich nächste potenzielle Barrieren und Ziele bei 15.737 Punkten und 15.797-15.853 Punkten. Nächste Unterstützungen liegen derzeit bei 15.454-15.466 Punkten und 15.410/15.414 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) wäre ein komplettes Schließen der Kurslücke vom Freitag in Richtung 15.329 Punkte einzuplanen. Unmittelbar bearish im kurzfristigen Zeitfenster würde es erst im Falle der Verletzung des Konsolidierungstiefs bei 15.151 Punkten.