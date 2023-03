Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Bis auf ein im vergangenen Oktober bei 2.589 Punkten gesehenes 2-Jahres-Tief brach der Index ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Seither konnte die Notierung die 200-Tage-Linie signifikant überwinden und mit dem Anfang Februar erfolgten Ausbruch über die Widerstandszone bei 3.216-3.241 Punkten eine große Bodenbildung bestätigen. Zuletzt war sie unterhalb des Rallyhochs bei 3.344 Punkten in den Korrekturmodus übergegangen. Am Supportcluster bestehend aus der steigenden 50-Tage-Linie, dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Dezember-Tief und der Rückkehrlinie des korrektiven Trendkanals formte der Index schließlich am 2. März eine bullishe Hammer-Kerze. Der folgende Kursschub führte im gestrigen Handel zum Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie. Eine mögliche Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends steht damit auf der Agenda. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Anstieg über die beiden nächsten Widerstände bei 3.315 Punkten und 3.339-3.353 Punkten. Potenzielle nächste Zielbereiche darüber lassen sich bei 3.394 Punkten und 3.441-3.472 Punkten ausmachen. Ein weiteres Ausdehnungsziel liegt bei 3.527-3.560 Punkten. Nächste Unterstützungsthemen befinden sich bei 3.250-3.255 Punkten und 3.202-3.215 Punkten. Unterhalb von 3.151-3.175 Punkten würde es nun im kurzfristigen Zeitfenster bearish mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 3.115-3.122 Punkte und 3.061/3.073 Punkte.