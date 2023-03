Nächste Unterstützungen:

15.642

15.588

15.554-15.566

Nächste Widerstände:

15.659/15.678

15.737

15.797-15.853

Der Ausbruch über dieses Hoch kann daher noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Ein Fehlausbruch erscheint auch mit Blick auf die überkauften markttechnischen Indikatoren vorstellbar. Formal wurde der mittelfristige Aufwärtstrend jedoch bestätigt. Nächste Unterstützung befindet sich heute bei 15.642 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde auf einen deutlicheren Pullback in Richtung zunächst 15.588 Punkte und anschließend 15.554-15.566 Punkte hinweisen. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde das ganz kurzfristige Bild deutlicher eintrüben mit Zielrichtung 15.426-15.477 Punkte. Mit einem Ausbruch über die aktuelle Hürde bei 15.659/15.678 Punkten per Stundenschluss könnte sich der Kursschub der vergangenen Tage unmittelbar ausdehnen in Richtung 15.737 Punkte und 15.797-15.853 Punkte.