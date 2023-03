Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte im Verlauf des intakten mehrjährigen Abwärtstrends im April 2022 ein 10-Jahres-Tief bei 56,56 EUR verzeichnet. Darüber gelang es dem Papier, einen mehrmonatigen Boden auszubilden und einen mittelfristigen Aufwärtstrend zu etablieren. Im November erfolgte der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie sowie über die Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem April 2021. Hierdurch hellte sich die technische Ausgangslage weiter auf. Nach dem Markieren eines 9-Monats-Hochs bei 69,34 EUR im Dezember ging der Wert in den Korrekturmodus über und konnte sich dabei über der nach oben drehenden 200-Tage-Linie stabilisieren und zuletzt eine neue Attacke auf das Dezember-Hoch initiieren. Es reichte indes nur für ein neues minimal höheres Intraday-Hoch bei 69,54 EUR am Montag. Im gestrigen Handel sackte die Notierung dann in Reaktion auf die Veröffentlichung der Geschäftszahlen bei hohem Volumen ab und markierte ein 3-Wochen-Tief bei 66,70 EUR. Der übergeordnete Aufwärtstrend erscheint derzeit nicht gefährdet. Um ein Anschlusskaufsignal zu generieren, müsste nun jedoch die kritische Zone 69,14-69,70 EUR per Tagesschluss überwunden werden. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Ziele 70,61 EUR, 71,48 EUR und 72,28-72,96 EUR. Darüber würde sich das langfristige Chartbild deutlicher aufhellen mit einem möglichen nächsten Ziel bei 75,78-78,98 EUR. Unterstützt ist der Anteilsschein aktuell bei 66,07-66,80 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 65,45 EUR und eventuell 64,06-64,56 EUR nahelegen. Übergeordnet bearish würde es mit einem Rutsch unter 63,08 EUR.