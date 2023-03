Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Mai 2022 ein Mehrjahreshoch bei 43,97 EUR erzielt. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Seitwärtskorrektur der Hausse oberhalb eines im Juni bei 34,40 EUR verzeichneten Korrekturtiefs. Die Handelsspanne engte sich dabei in den vergangenen Monaten ein. In den vergangenen Wochen orientierte sich der Wert vom Januar-Hoch bei 43,55 EUR südwärts. Im gestrigen Handel erreichte er eine mittelfristig relevante Unterstützungszone. Nach dem Markieren eines 5-Monats-Tiefs bei 37,84 EUR beförderten die Bullen den Kurs ins Plus und zurück über das intraday unterschrittene Reaktionstief vom Januar. Auf Basis des Tagescharts entstand eine bullishe Hammer-Kerze. Die Momentumindikatoren hatten bereits zuvor auf ein Nachlassen der Abwärtsdynamik hingewiesen. Die Saisonalität gestaltet sich mittelfristig positiv. Gemäß dem Anbieter von Saisonalitätsdaten Seasonax konnte die Aktie in neun der vergangenen zehn Jahre im Zeitraum 9. März bis 10. April Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsperformance betrug dabei 6,14 Prozent (Median: +8,29%). Preislich sieht sich die Notierung einer breiten nächsten Widerstandszone bei 39,55-40,76 EUR gegenüber. Deren Überwindung per Tagesschluss würde einen ersten Hinweis auf eine zeitnahe erneute Attacke auf die übergeordnet kritische Barriere bei 42,75-43,97 EUR liefern. Darüber würde der Bullenmarkt bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 46,57-47,63 EUR und 49,88-51,61 EUR. Ein Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 37,39-38,07 EUR per Tagesschluss würde derweil auf eine deutliche Ausdehnung des Abschwungs der vergangenen Wochen mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 35,65-36,58 EUR und 34,40/34,68 EUR hinweisen.