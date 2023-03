Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war anlässlich des Corona-Ausverkaufs bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein am 10. Februar 2022 verzeichnetes 4-Jahres-Hoch bei 14,64 EUR und damit an eine bedeutsame Hürde (Kurslücke vom 2. Februar 2018). Dort startete ein korrektiver Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein am 3. Oktober bei 7,25 EUR gesehenes Verlaufstief zurückführte. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Im Rahmen eines dynamischen mittelfristigen Aufwärtstrends spurtete die Aktie signifikant über ihre 200-Tage-Linie bis auf ein 11-Monats-Hoch bei 12,36 EUR und damit in den Widerstandsbereich der Abwärtslücke vom 24. Februar 2022. Die dort am 30. Januar dieses Jahres geformte Bearish-Harami-Tageskerze bildete den Ausgangspunkt für einen korrektiven Abwärtstrend, der mit dem kräftigen Kursrutsch vom Freitag (-7,35%) in die Verlängerung geht. Bislang kann das Kursgeschehen als klassische abc-Korrekur eingeordnet werden. Dabei wurden nun die typischen Ziele wie das 100%-Projektionsniveau der ersten Abwärtswelle, die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals und das 38,2%-Fibonacci-Retracement der Rally vom Oktober-Tief abgearbeitet. Ausgehend vom 3-Monats-Tief bei 10,38 EUR zeigte der Wert eine deutliche Erholungsbewegung, die ihn oberhalb der genannten Auffangbereiche schließen ließ. Eine mögliche weitergehende Rally würde nun bei 10,86 EUR und 11,06-11,47 EUR auf potenziellen Widerstand treffen. Zu einer ersten Bestätigung für ein mögliches Ende der im Januar gestarteten Korrekturphase käme es im Falle eines Anstiegs über die Widerstandszone 11,66-11,79 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden die beiden Hürden bei 12,06 EUR und 12,36 EUR als nächste Ziele aktiviert. Eine signifikante Verletzung des Tiefs bei 10,38 EUR, insbesondere per Tagesschluss, würde derweil eine weitere Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 9,68-9,88 EUR signalisieren. Erst darunter würde sich auch das übergeordnete Chartbild beginnen einzutrüben.