Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte das wieder im Leitindex DAX notierte Papier am 7. März ein 5-Jahres-Hoch bei 12,01 EUR verzeichnet. Die dort geformte bearishe Dark-Cloud-Cover-Kerze leitete zunächst eine Konsolidierungsphase ein. Aus dieser Verschnaufpause wurde mit dem Abverkauf der beiden vergangenen Handelstage eine kräftigere Korrekturphase. Begleitet von sehr hohem Volumen rutschte der Wert unter seine 50-Tage-Linie auf ein 7-Wochen-Tief. Der übergeordnete Aufwärtstrend erscheint aktuell noch nicht gefährdet. Eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung der nächsten potenziellen Auffangregionen bei 9,26-9,30 EUR, 9,05/9,11 EUR und 8,19-8,71 EUR sollte jedoch eingeplant werden. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone entstünde ein Warnsignal für den langfristigen Aufwärtstrend. Unmittelbar bearish würde es unter 7,63 EUR mit möglichen nächsten Zielen bei 6,97-7,15 EUR, 6,16 EUR und 5,65-5,83 EUR. Mit Blick auf die Oberseite liegen mögliche nächste Hürden im Fall einer Erholung bei 10,35 EUR, 10,51 EUR, 10,80/10,86 EUR und 11,08/11,16 EUR. Solange kein Anstieg über 11,16 EUR per Tagesschluss gelingt, bleibt eine Ausdehnung der Korrekturphase zu favorisieren. Ein prozyklisches Kaufsignal entstünde erst mit einem Break über 12,01 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall lauten nächste Ziele 12,64 EUR, 13,15 EUR und 13,82 EUR.