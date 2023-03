Die Aktie des Ausrüsters für die Halbleiterindustrie Aixtron (WKN: A0WMPJ) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 19,75 EUR markierten zyklischen Hoch bis auf ein im März 2020 erreichtes 3-Jahres-Tief bei 6,01 EUR abgestürzt. Im Zuge des anschließend etablierten Aufwärtstrends gelang am 10. Juni 2021 der Ausbruch über das 2018er-Hoch. Bis auf ein 11-Jahres-Hoch bei 32,21 EUR konnte die Notierung vorstoßen, bevor im vergangenen Dezember eine mittelfristige Korrekturphase startete, die weiterhin andauert. Im Rahmen der bislang dreiwelligen Korrektur traf der Wert bei 24,54 EUR auf Support und formte eine bullishe Piercing-Line-Kerze. Am 28-Februar riss er nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen eine bullishe Kurslücke und überwand dabei die 200-Tage-Linie. Zuletzt zeigte er einen Pullback an die nun als Support fungierende 200-Tage-Linie und schloss die Kurslücke. Die Ausgangslage für mittelfristige wieder steigende Notierungen bleibt gut, solange diese Unterstützungszone bei aktuell 25,92/26,43 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann. Zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals bedarf es jedoch der Überwindung der beiden nächsten Hürden bei 29,43-29,59 EUR und 30,52/30,75 USD. Im Erfolgsfall entstünde Kurspotenzial in Richtung zunächst 32,21 EUR und 34,08 EUR. Darüber befindet sich ein mögliches Ausdehnungsziel bei 36,95 EUR. Ein signifikanter Rutsch unter 24,54 EUR würde derweil ein bearishes Signal senden und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 23,62/23,71 EUR und 22,33/22,48 EUR mit sich bringen.