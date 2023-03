Der deutsche Aktienmarkt zeigte am Dienstag eine schwungvolle Erholung nach dem Kursrutsch vom Vortag. Der DAX verbesserte sich um 1,83 Prozent auf 15.233 Punkte. MDAX und TecDAX rückten um 2,01 beziehungsweise 1,80 Prozent vor. In den drei Indizes gab es 82 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 89 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte um 2,70 Punkte auf 21,25 Zähler ab. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Am kräftigsten nach oben tendierten Banken (+4,25%), Industriewerte (+3,04%) und Technologietitel (+2,65%). Porsche AG zog an der DAX-Spitze um 5,60 Prozent an. Commerzbank und Deutsche Bank folgten mit Zugewinnen von 4,37 und 4,28 Prozent. Volkswagen hielt nach der Vorlage der ausführlichen Zahlen zum abgelaufenen Jahr die rote Laterne mit einem Minus von 1,58 Prozent. Im MDAX haussierte K+S um 5,40 Prozent. Vor den heute anstehenden Geschäftszahlen hatte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm und eine Anhebung der Dividende angekündigt.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 1,06 Prozent auf 32.155 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sprang um 2,32 Prozent nach oben auf 12.200 Zähler. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 18 neue 52-Wochen-Hochs und 99 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog nach dem Einbruch der vergangenen Tage um neun Basispunkte auf 3,64 Prozent an. Gold handelte an der Comex 0,44 Prozent tiefer bei 1.908 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 4,44 Prozent auf ein 3-Monats-Tief bei 71,48 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,81 Prozent fester bei 156,42 Punkten. Konjunkturdaten aus China boten ein gemischtes Bild. Die Industrieproduktion kletterte im Januar/Februar um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Konsensschätzung: +2,6%). Die Einzelhandelsumsätze stiegen wie erwartet um 3,5 Prozent. Fixed Asset Investments legten um 5,5 Prozent zu (Konsensschätzung: +4,5%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,07 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.239) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Industrieproduktion in der Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, den Erzeugerpreisen und dem Empire State Manufacturing Index ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Eon, BMW, Talanx, Lanxess und K+S.