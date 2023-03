Die Aktie des Versicherers Talanx (WKN: TLX100) befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 46,62 EUR konnte sie ansteigen, bevor im Januar eine Korrekturphase startete. Im Rahmen der nun laufenden zweiten dynamischen Abwärtswelle stürzte der Anteilsschein bis auf ein gestern markiertes 4-Monats-Tief bei 39,60 EUR ab. Im charttechnischen Fokus steht nun die erreichte massive Unterstützungszone, die sich unter anderem aus der steigenden 200-Tage-Linie, der Kurslücke vom 17. November 2022, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der im Oktober initiierten letzten Impulswelle und dem Hoch vom vergangenen September ergibt. Zeigt der Wert in den kommenden Handelstagen Anzeichen einer Stabilisierung oder Bodenbildung oberhalb dieser sich bis 39,35 EUR erstreckenden Supportzone, bliebe das übergeordnet bullishe technische Bias intakt. Mögliche nächste Erholungsziele lauten dann 41,76-42,43 EUR und 43,10-43,52 EUR. Ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche Beendigung der Korrekturphase entstünde erst oberhalb der Hürde bei 44,80-45,74 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 39,35 EUR per Tagesschluss würde derweil mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 34,14-34,86 EUR mit sich bringen. Zwischengeschaltete Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 38,22 EUR und 37,38/37,62 EUR.