Nächste Unterstützungen:

14.595-14.709

14.502/14.523

14.389

Nächste Widerstände:

14.855-14.887

14.952-15.000

15.272-15.316

Die markttechnischen Indikatoren auf Stundenbasis befinden sich im überverkauften Terrain und weisen positive Divergenzen zur Preiskurve auf. Ein neuer Erholungsversuch im Rahmen des dominanten Abwärtstrends vom Hoch bei 15.706 Punkten erscheint plausibel. Vorbörslich wird der Index mit einem deutlichen Plus zur Eröffnung erwartet. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele lauten 14.855-14.887 Punkte und 14.952-15.000 Punkte. Ein Stundenschluss darüber würde weitergehende Kursavancen in Richtung 15.272-15.316 Punkte ermöglichen. Mit Blick auf die Unterseite hat der Index bereits eine wichtige Ziel- und Unterstützungsregion erreicht, die sich bis 14.595 Punkte erstreckt. Deren Verletzung würde ein bearishes Anschlusssignal liefern. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 14.502/14.523 Punkten und 14.389 Punkten.