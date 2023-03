Diese Analyse wurde am 17.03.2023 um 07:16 Uhr erstellt.

Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im September 2021 verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Top-Bildung. Diese wurde im Januar 2022 mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Bis auf ein im Dezember markiertes 4-Jahres-Tief bei 14,80 EUR sackte die Notierung ab. Mit Blick auf die nachfolgende Rally und den jüngsten Rücksetzer steht derzeit die mögliche Ausbildung einer rechten Schulter einer mehrmonatigen inversen Kopf-Schulter-Umkehrformation zur Disposition. Im gestrigen Handel überwand die Aktie begleitet von hohem Volumen die korrektive Abwärtstrendlinie vom am 3. Februar gesehenen Erholungshoch und zugleich die 50-Tage-Linie. Im Fokus steht nun die nächste Ziel- und Widerstandsregion 19,42-19,64 EUR. Deren nachhaltige Überwindung würde die bullishe Trendwende komplettieren. Im Erfolgsfall entstünden mittelfristige Kurschancen in Richtung 23,85-24,48 EUR. Zwischengeschaltete Hürden liegen dann bei 20,16 EUR, 20,50 EUR, 20,91/21,14 EUR, 22,12/22,26 EUR und 22,62/23,01 EUR. Eine Verletzung der Supportzone 16,30-16,95 EUR würde das bullishe Szenario negieren und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 15,72 EUR und 14,80 EUR mit sich bringen.