Am deutschen Aktienmarkt dominierten am Donnerstag nach einem schwankungsreichen Geschäft die positiven Vorzeichen. Wie zuvor angekündigt hatte die EZB ihren Leitzins um 50 Basispunkte angehoben. Der DAX schloss 1,57 Prozent fester bei 14.967 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,95 und 2,12 Prozent. In den drei Indizes gab es 83 Gewinner und 13 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW gab um 3,94 Punkte auf 24,94 Zähler nach. Stärkste Sektoren waren Software (+3,74%) und Versorger (+2,70%). Im Minus endeten lediglich die Sektoren Einzelhandel (-0,84%) und Banken (-0,73%). Siemens Energy setzte sich trotz der Durchführung einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Komplettübernahme der Windkrafttochter Siemens Gamesa mit einem Plus von 5,10 Prozent an die DAX-Spitze. E.ON haussierte an zweiter Stelle um 4,48 Prozent auf ein 12-Monats-Hoch. Das Papier profitierte von mehreren positiven Analystenkommentaren nach den Zahlen vom Vortag. Vonovia verlor als Schlusslicht im Leitindex mit Sorgen in Bezug auf die Höhe der Dividende 4,42 Prozent.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 1,17 Prozent auf 32.247 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 2,69 Prozent und brach damit seine mehrwöchige korrektive Abwärtstrendlinie. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. 16 neuen 52-Wochen-Hochs standen 177 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,36 Prozent fester bei 1,0616 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um fünf Basispunkte auf 3,56 Prozent an. Gold gab an der Comex 0,38 Prozent auf 1.924 USD nach. Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 0,98 Prozent auf 68,27 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,36 Prozent fester bei 157,19 Punkten. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. In Hongkong haussierte die Aktie von Baidu um rund 14 Prozent. Der Internetkonzern hatte sein Konkurrenzprodukt zu ChatGPT vorgestellt. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.067) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Verbraucherpreise in der Eurozone. Am Nachmittag könnten sich Impulse von den Daten zur US-Industrieproduktion sowie zur Verbraucherstimmung ergeben. Mit erhöhter Volatilität ist zudem mit Blick auf den heutigen großen Verfall an mehreren Terminbörsen (Hexensabbat) zu rechnen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Vonovia und Bechtle. Die Deutsche Bank legt ihren Geschäftsbericht vor.