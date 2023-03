Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) hatte im November 2021 ein Allzeithoch bei 69,56 EUR verzeichnet. Im Rahmen des anschließend etablierten Abwärtstrends rutschte sie bis auf ein am 29. Dezember 2022 markiertes 2-Jahres-Tief bei 32,45 EUR. Mit dem Kursanstieg am 26. Januar komplettierte der Wert einen mehrmonatigen Boden. Er schloss oberhalb des Reaktionshochs vom 11. November und überwand zugleich die 200-Tage-Linie. Nach dem Erzielen eines 5-Monats-Hoch bei 41,77 EUR am 8. Februar ging der Anteilsschein zuletzt in den Korrekturmodus über und zeigte dabei einen klassischen Pullback an das Ausbruchsniveau und die 200-Tage-Linie. Am Freitag attackierten die Bullen die korrektive Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch, scheiterten jedoch an deren Überwindung per Tagesschluss. Die charttechnische Ausgangslage gestaltet sich bullish, solange die Supportzone bei 38,05-38,40 EUR nicht nachhaltig verletzt wird. Zu einem Anschlusskaufsignal bedarf es der signifikanten Herausnahme der aktuellen Widerstandszone bei 40,85-41,77 EUR. Mögliche nächste Zielzonen lauten im Erfolgsfall 43,16-44,35 EUR und 46,38/46,63 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter 38,05-38,40 EUR würde derweil zunächst für eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur mit möglichen Zielbereichen bei 37,11/37,14 EUR und 35,94/36,01 EUR sprechen.