Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 117,10 EUR im März 2020 bis auf ein im Februar 2022 gesehenes 2-Jahres-Hoch bei 232,50 EUR angestiegen. Die an dieser Hürde (zyklisches Hoch aus dem Jahr 2020 bei 232,60 EUR) gestartete Abwärtskorrektur führte die Notierung bis auf ein im September verbuchtes Tief bei 156,22 EUR zurück. Dort übernahmen die Bullen wieder das Ruder und beförderten das Papier des Versicherungsriesen bis zum Februar an den Widerstand des Zwischenhochs vom April 2022. Unterhalb des Verlaufshochs bei 224,35 EUR kam es schließlich zu einer mehrwöchigen Top-Bildung, die mit dem Kursrutsch am 13. März komplettiert wurde. Der Wert befindet sich nun in einer ausgeprägten Korrektur des mittelfristigen Aufwärtstrends. Im gestrigen Handel verzeichnete er ein 4-Monats-Tief bei 192,48 EUR und nahm damit Tuchfühlung auf zur steigenden 200-Tage-Linie (aktuell: 191,91 EUR). Dort einsetzendes Kaufinteresse leitete ein Intraday-Reversal ein und die Aktie konnte deutlich im Plus schließen. Mit Blick auf die bereits deutlich überverkauften markttechnischen Indikatoren und die bis Anfang Mai Rückenwind liefernde Saisonalität erscheint eine Stabilisierung und weitergehende technische Erholungsbewegung plausibel. Mögliche nächste Hürden und Erholungsziele lassen sich bei 204,65 EUR und 208,42-209,50 EUR ausmachen. Darüber würde die kritische Zone 212,18-218,14 EUR in den Fokus rücken. Mit einem Tagesschluss darüber käme es zu einer Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Unterseite würde ein nachhaltiger Rutsch unter die aktuelle Supportzone bei 190,24-197,30 EUR hingegen für eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung zunächst 182,21 EUR sprechen.