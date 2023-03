Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart eine anfängliche Kursschwäche abschütteln. Der DAX schloss 1,12 Prozent fester bei 14.933 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,55 Prozent nach oben. Gegen den Trend verlor der TecDAX 0,15 Prozent. In den drei Indizes gab es 63 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 58 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW endete nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrmonatshochs 0,73 Punkte tiefer bei 26,89 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance zeigten alle Sektoren mit Ausnahme von Pharma & HealthCare (-0,38%) Zugewinne. Am deutlichsten aufwärts tendierten Versicherungen (+2,20%) und Versorger (+2,02%). Die Aktie von Rheinmetall (+5,40%) setzte sich am ersten Tag im DAX an die Indexspitze. Zusätzlich beflügelnd wirkte die deutliche Anhebung des Kursziels durch die Analysten von JPMorgan. Stark gesucht waren daneben Munich Re (+3,90%), Siemens Energy (+3,63%) und Hannover Rück (+3,50%). Qiagen (-1,75%) hielt ohne Nachrichten die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 1,20 Prozent auf 32.245 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,34 Prozent auf 12.563 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab 21 neue 52-Wochen-Hochs und 134 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,53 Prozent auf 1,0723 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verbesserte sich um acht Basispunkte auf 3,47 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,48 Prozent auf 1.983 USD. Zwischenzeitlich war das Edelmetall bis auf ein Mehrmonatshoch bei 2.015 USD vorgestoßen. WTI-Öl zog um 1,24 Prozent auf 67,57 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 0,42 Prozent fester bei 501,51 Punkten. Besonders stark zeigte sich der australische ASX 200 (+0,90%). Hier stützten Hinweise von Seiten der Notenbank RBA, dass sie in ihrem Zinsanhebungszyklus auf der nächsten Sitzung pausieren könnte. Die Börsen in Japan blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.075) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Die Konsensschätzung lautet auf einen Rückgang im März von zuvor 28,1 auf 17,8 Punkte. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von RWE, Hella und Pfeiffer Vacuum Technology.