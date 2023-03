Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im März 2021 ein Rallyhoch bei 12,03 EUR markiert und ging anschließend in einen zyklischen Bärenmarkt über. Oberhalb des im September vergangenen Jahres verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 4,17 EUR konnte sie einen bedeutenden Boden ausbilden und die 200-Tage-Linie signifikant überwinden. Bis auf ein am 27. Januar gesehenes 7-Monats-Hoch bei 7,60 EUR haussierte der Anteilsschein, bevor den Bullen die Puste ausging. Seither korrigiert er den mittelfristigen Aufwärtstrend und erreichte dabei im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle zum Wochenstart ein mittelfristig relevantes Ziel- und Unterstützungsniveau. Es resultiert unter anderem aus der 200-Tage-Linie und der 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle. Dort einsetzendes Kaufinteresse beförderte die Notierung vom markierten 2-Monats-Tief bei 5,95 EUR bis auf ein gestern verbuchtes 4-Tages-Hoch bei 6,71 EUR. Solange das Tief bei 5,95 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird, besteht die Chance, dass der Wert dort eine klassische dreiwellige abc-Korrektur abgeschlossen hat. Bestätigt würde dieses Szenario jedoch erst mit einer nachhaltigen Überwindung der beiden nächsten Widerstandsthemen bei 6,85-7,14 EUR und 7,30-7,40 EUR. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 7,60 EUR, 8,05-8,23 EUR, 8,62 EUR und 9,21/9,25 EUR. Nächste Unterstützungen liegen bei 6,33/6,35 EUR und 5,95 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst der übergeordnet kritischen Supportzone bei derzeit 5,45-5,50 EUR.