Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Erholungsbewegung am Dienstag trotz eines deutlicher als erwartet gefallenen ZEW-Index ausdehnen. Der DAX schloss 1,75 Prozent fester bei 15.195 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,60 und 0,52 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 83 Gewinner und zwölf Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte um 4,04 Punkte auf 22,85 Zähler ab und fiel damit wieder unter seine 200-Tage-Linie. Alle Sektorenindizes zeigten Zugewinne. Am stärksten aufwärts tendierten Banken (+6,35%), Versicherungen (+2,59%) und Industrietitel (+2,49%). Commerzbank haussierte an der DAX-Spitze um 7,44 Prozent. Dahinter folgten Deutsche Bank (+6,05%), HeidelbergCement (+3,72%), Continental (+3,31%) und Allianz (+2,92%). RWE kletterte nach Zahlen 1,43 Prozent. Vonovia büßte als Schlusslicht 2,32 Prozent ein. Im MDAX sprang Bechtle nach einer positiven Analysteneinschätzung um 5,40 Prozent und löste damit eine mehrwöchige Konsolidierung bullish auf.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 0,98 Prozent auf 32.561 Punkte an. Er kletterte damit wieder über seine 200-Tage-Linie. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,42 Prozent nach oben auf 12.741 Zähler. 76 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. 25 neuen 52-Wochen-Hochs standen 44 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,43 Prozent fester auf einem Monatshoch bei 1,0769 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zwölf Basispunkte nach oben auf 3,59 Prozent. Die Edelmetallpreise standen nach der jüngsten Rally unter Druck. Gold verbilligte sich an der Comex um 1,98 Prozent auf 1.944 USD. WTI-Öl stieg derweil um 2,75 Prozent auf 69,50 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,45 Prozent fester bei 158,45 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.207) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed um 19.00 Uhr sowie die Pressenkonferenz um 19.30 Uhr. Die Konsensschätzung lautet auf eine Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf ein Zielband bei 4,75 bis 5,00 Prozent. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Leoni, New Work und Hensoldt. Gestern nach US-Börsenschluss hatte Nike (nachbörslich: -2,25%) besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt.