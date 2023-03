Diese Analyse wurde am 23.03.2023 um 06:46 Uhr erstellt.

Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend übergeordnet südwärts. Zuletzt verzeichnete die Notierung am 28. September 2022 ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD. An der dort befindlichen Ziel- und Unterstützungszone startete eine dynamische Erholungsrally, die den Kurs bis zum 2. Februar auf ein 10-Monats-Hoch bei 1,1033 USD beförderte. Die anschließende Abwärtskorrektur traf im Dunstkreis der steigenden 100-Tage-Linie auf Nachfrage und die Notierung konnte oberhalb des Korrekturtiefs bei 1,0516 USD einen mehrwöchigen Boden ausbilden. Dieser wurde mit dem dynamischen Anstieg der vergangenen Tage über die Widerstandszone 1,0760/1,0802 USD komplettiert. Als potenzielle nächste Zielzonen fungieren die Bereiche 1,1000-1,1033 USD und 1,1120-1,1246 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächsten Support bei 1,0731-1,0802 USD. Solange diese Zone nicht nachhaltig unterschritten wird, bleiben die Euro-Bullen im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster im Vorteil. Darunter entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 1,0516/1,0608 USD.