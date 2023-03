Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt ging sie unterhalb des am 8. März bei 262,20 EUR markierten Rekordhochs in eine Korrekturphase über. Dabei traf sie im Bereich der 50-Tage-Linie auf Nachfrage. Im gestrigen Handel verzeichnete der Anteilsschein intraday eine neue Bestmarke, schloss jedoch unterhalb der alten. Ein Tagesschluss oberhalb von 262,20 EUR würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Potenzielle nächste Hürden und Ziele lauten im Erfolgsfall 267,20/270,90 EUR, 274,42 EUR und 281,94/281,98 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über relevanten Support bei 250,30-252,20 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde eine zeitliche Ausdehnung der Korrekturphase und einen erneuten Test der mittelfristig kritischen Unterstützungszone 227,90-238,07 EUR nahelegen. Deren nachhaltige Verletzung würde das technische Bild eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 222,40 EUR und 201,48-215,88 EUR.