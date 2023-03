Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein gemischtes Bild. Während der DAX um 0,04 Prozent auf 15.210 Punkte nachgab, konnten MDAX und TecDAX deutliche Zugewinne von 1,49 beziehungsweise 1,41 Prozent verbuchen. In den drei Indizes gab es 59 Gewinner und 36 Verlierer. Das Abwärtsvolumen dominierte jedoch mit 55 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sank um 1,06 Punkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 20,51 Zählern. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,44%), Technologie (+2,36%) und Software (+1,25%). Schwach präsentierten sich vor allem Banken (-3,38%) und Versicherungen (-0,66%). Zalando verbesserte sich an der DAX-Spitze um 2,65 Prozent. Infineon, Siemens Energy und Rheinmetall gewannen ebenfalls über 2 Prozent hinzu. Am anderen Indexende verloren Commerzbank und Deutsche Bank 4,15 respektive 3,18 Prozent. Im TecDAX haussierte Nemetschek nach Zahlen 15,47 Prozent. Im MDAX vollzog HelloFresh einen Sprung um 7,27 Prozent nach oben. Dabei hatte der Kochboxenversender auf einer Investorenveranstaltung die Gewinnerwartungen für das Jahr 2025 gesenkt.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial nach einem volatilen Handel 0,24 Prozent fester bei 32.105 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 legte derweil um 1,29 Prozent auf 12.729 Zähler zu. An der NYSE gab es 1.080 Gewinner und 1.933 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Es gab 31 neue 52-Wochen-Hochs und 212 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD notierte jedoch gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent tiefer bei 1,0841 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte auf ein 2-Monats-Tief bei 3,38 Prozent ab. Für die Rendite zweijähriger Papiere ging es um 20 Basispunkte auf ein 6-Monats-Tief bei 3,76 Prozent abwärts. Gold verteuerte sich an der Comex um 2,47 Prozent auf 1.998 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich derweil um 2,13 Prozent auf 69,39 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,05 Prozent tiefer bei 160,31 Punkten. Finanzwerte standen unter Druck, während Technologiewerte gesucht waren. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,16 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.160) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Daneben sind die US-Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Compugroup Medical und Freenet.