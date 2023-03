Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) hatte ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch einen Abwärtstrend etabliert. Oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR arbeitete das Papier an einer ultralangfristigen Bodenbildung. Die im vergangenen September gestartete dynamische Rally beförderte den Wert über das Hoch vom März 2021 (9,25 EUR) und komplettierte damit die Bodenbildung. Zuletzt ging die Notierung unterhalb des bei 11,16 EUR verzeichneten 3-Jahres-Hochs in den Korrekturmodus über. Im Fokus steht nun die kritische Supportzone bei 9,08-9,25 EUR. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde für eine deutliche Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 8,70/8,79 EUR und 7,61-8,32 EUR sprechen. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Anteilsschein über nächste Hürden bei 9,79 EUR und 10,04/10,10 EUR. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Chartbild aufhellen mit Kurschancen in Richtung 10,64 EUR und eventuell 11,16 EUR.